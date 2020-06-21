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Военный эксперт: почему США могут напасть со стороны севера 

Ura.Ru 57 минут назад
США могут напасть на Россию с севера
Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
В случае нападения США на Россию авиаудар придется со стороны Северного полюса, так как это кратчайший путь для ракет. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Это наикратчайшее расстояние, и баллистические ракеты будут по этим траекториям наносить свои удары», — объяснил он.
Однако военный эксперт назвал и минус выбора данного направления. По словам Кошкина, на этом маршруте Россия уже поставила перехватывающие системы.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что лучшим вариантом атаки США по России является направление через Северный полюс. Так он прокомментировал причины появления американских самолетов в Арктике. По его словам, Штаты уже на протяжении 70 лет отрабатывают нанесение воздушных ударов по РФ через Северный полюс, пишет сайт argumenti.ru.
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Армия , Войска , Оружие , Учения НАТО , Планы НАТО , Вторая волна , Андрей Кошкин , Владислав Шурыгин , США
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