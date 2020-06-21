США могут напасть на Россию с севера

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В случае нападения США на Россию авиаудар придется со стороны Северного полюса, так как это кратчайший путь для ракет. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин

«Это наикратчайшее расстояние, и баллистические ракеты будут по этим траекториям наносить свои удары», — объяснил он.

Однако военный эксперт назвал и минус выбора данного направления. По словам Кошкина, на этом маршруте Россия уже поставила перехватывающие системы.