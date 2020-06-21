В США признали бессилие перед С-400 

Военные США ищут способы борьбы с российским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) С-400 «Триумф». В Штатах прошли испытания модернизированной ракеты AGM-88 HARM. Она предназначена для нейтрализации систем ПВО и уничтожения радаров. Дальность действия ракеты увеличена до 230 км, сообщает «Военное обозрение»

Но модернизированная версия пока не сможет бороться с российским С-400, поскольку его ракеты (ЗУР) 40H6 летят на 150 км дальше. Журнал Military Review пришел к выводу, что модернизированная версия AGM-88 HARM пока бессильна против ЗРК С-400. Американским самолетам, несущим новые ракеты, придется рисковать и заходить в зону поражения системы ПВО. При этом российский оборонпром уже готовит новые ракеты — ЗУР 48Н6.

СМИ сообщали, что американцы готовят истребитель пятого поколения F-35 к противодействию работе российского «Триумфа». В июле они перебросят F-35 из США в Израиль. Он должен пройти испытания на противодействие С-400. Сейчас российские дивизионы «Триумфов» имеются на авиабазе Хмеймим и в аэропорту города Камышлы.

Не исключено, что в небе над Сирией столкнутся американские и российские военные технологии. Об этом пишут в специализированной американской прессе, подчеркивая. что американским самолетам в таком случае придется идти на риск.