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В США признали бессилие перед С-400 

Майк Габриелян и ещё 2 35 минут назад
Военные США ищут способы борьбы с российским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) С-400 «Триумф». В Штатах прошли испытания модернизированной ракеты AGM-88 HARM. Она предназначена для нейтрализации систем ПВО и уничтожения радаров. Дальность действия ракеты увеличена до 230 км, сообщает «Военное обозрение».
Но модернизированная версия пока не сможет бороться с российским С-400, поскольку его ракеты (ЗУР) 40H6 летят на 150 км дальше. Журнал Military Review пришел к выводу, что модернизированная версия AGM-88 HARM пока бессильна против ЗРК С-400. Американским самолетам, несущим новые ракеты, придется рисковать и заходить в зону поражения системы ПВО. При этом российский оборонпром уже готовит новые ракеты — ЗУР 48Н6.
Слабые места: американцы выявили недостатки С-400
СМИ сообщали, что американцы готовят истребитель пятого поколения F-35 к противодействию работе российского «Триумфа». В июле они перебросят F-35 из США в Израиль. Он должен пройти испытания на противодействие С-400. Сейчас российские дивизионы «Триумфов» имеются на авиабазе Хмеймим и в аэропорту города Камышлы.
Не исключено, что в небе над Сирией столкнутся американские и российские военные технологии. Об этом пишут в специализированной американской прессе, подчеркивая. что американским самолетам в таком случае придется идти на риск.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как С-400 стал оружием гибридной войны.
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Армия , Видео , Оружие , Военное обозрение , США
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