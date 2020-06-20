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Египет заявил о готовности отправить войска в Ливию 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Египет заявил о готовности отправить войска в Ливию
Фото: globallookpress.com
Любое вероятное вмешательство Египта в Ливии будет наделено международной легитимностью, так как направлено на прекращение кровопролития и обеспечение безопасности границ от террористических группировок. Об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.
Глава государства также заявил о необходимости поддержать усилия по прекращению огня и запуску всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН.
Свою позицию он озвучил во время посещения подразделений сухопутных войск на военной базе в Сиди-Баррани, расположенной западнее Александрии недалеко от ливийской границы.
Египет никогда не был сторонником агрессии, а действовал ради мира и защиты своих границ. Безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта, — цитирует ас-Сиси ТАСС.
Вместе с тем, он подчеркнул, что Каир никому не позволит захватить находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) стратегически важные город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, подчеркнул ас-Си. Он назвал их «красной линией», которую никому не дозволено пересечь.
Египетский лидер также указал на поддержку извне террористических ячеек на территории соседнего государства. Он заверил, что его страна заинтересована в сохранении суверенитета и территориальной целостности Ливии. Политик также предупредил, что терпение Каира «не стоит рассматривать в качестве нерешительности».
Мы готовы помочь ливийским братьям, и египетские войска выдвинутся в Ливию, если они нас об этом попросят, однако мы не будем захватчиками, ведь у нас нет никаких амбиций в Ливии, — сказал ас-Сиси.
Он высказал мнение, что неспособность враждующих сторон вызвана тем, что решения правительства в Триполи подконтрольны внешним силам. Египетский президент в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня.
При этом ас-Сиси назвал армию своей страны одной из самых сильных в регионе и призвал военных быть готовыми к выполнению боевых задач за пределами египетских границ.
Власти Египта неоднократно называли границу с Ливией одним из наиболее важных стратегических направлений, требующих особого внимания и охраны из-за неспособности враждующих лагерей в соседней Ливии договариваться о политическом урегулировании.
В результате египетским военным приходилось пресекать деятельность контрабандистов, как переправку ими оружия в Египет, так и проникновения укрывающихся в Ливии боевиков различных террористических группировок.
Сейчас в Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, которого поддерживает Египет.
Как ранее писал NEWS.ru, Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягивает дополнительные силы к стратегически важному городу Сирт.
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Комментарии
Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Конфликты , абдель ас-сиси , ООН , ИТАР-ТАСС , Египет , Каир , Ливия
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