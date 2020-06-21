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Эксперт оценил угрозу для ВМФ России от новой украинской ракеты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 28 9 часов назад
«Украинской ракете рисовали разную дальность и показывали, как она дырявит баржу. В случае запуска российские средства ПВО ее благополучно перехватят», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы способности новой украинской ракеты «Нептун» «дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске.
«Во-первых, «Нептун» не дотянется до российских кораблей. Наши средства ПВО благополучно перехватят украинскую дозвуковую ракету. Во-вторых, в таком случае риск и угроза есть только для Вооруженных сил Украины. Если их начальники читали нашу оборонную доктрину, то они должны знать: любая агрессия будет наказуема», — сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.
«Потому я не думаю, что кто-то из украинских военачальников решится использовать «Нептун» против российских кораблей. Но если решится — пожалеет», — подчеркнул эксперт.
Говоря характеристиках ракеты «Нептун», собеседник напомнил, что ее разработка велась еще во времена СССР. «У нас была ракета Х-35, которая летала на дальность порядка 130 км. Затем предполагалась производственная кооперация Москвы и Киева, потому мы передали Украине несколько частей ракеты для совместной работы. Однако потом, по понятным причинам, кооперация оказалась невозможной», — отметил Леонков.
«Позже Украина попыталась сделать нечто свое. Ракете рисовали разную дальность, разную точность и показывали, как она дырявит баржу. В то же время у нас появилась ракета Х-35У, которая летает до 260 км, имеет комбинированную головку самонаведения, может выстраивать различные тактики попадания в цель. Результат ее работы выглядит впечатляющим: корвет она рвет. А «Нептун» для Новороссийска и других регионов опасности не представляет», — заключил Леонков.
Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске.
Однако, по словам Жирохова, на этапе производства ракеты могут возникнуть «серьезные проблемы» из-за изменившегося в худшую сторону финансового состояния Украины. Эксперт напомнил, что несколько месяцев назад Павлоградский химический завод, единственный на Украине производитель твердого топлива для комплекса, почти перестал работать, а около 700 специалистов были уволены.
«В любом случае появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет», — подытожил Жирохов.
19 июня Киев впервые провел летные испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
В июле 2019 года экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
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Комментарии 870
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Конфликты , Оружие , Украина , Азовское море , Крым наш , Александр Турчинов , Алексей Леонков , Деловая газета "Взгляд" , Журнал "Арсенал отечества" , Новороссийск
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