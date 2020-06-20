Названо оптимальное направление для удара США по РФ 

«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — полагает эксперт.

Шурыгин отмечает, что высокая плотность ПВО СССР и стран Варшавского договора не позволяла американским самолетам проникнуть через Европу к Уралу. Когда СССР перекрыл арктическое направление, США возложили надежды на крылатые ракеты.

По мнению специалиста, американцы начали чаще летать в Арктике не случайно: ВВС США повышают боевой уровень стратегической авиации. Однако у России есть ответы на подобные действия Соединенных Штатов.

Отмечается, что прошедшая неделя стала рекордной по активности полётов стратегических ракетоносцев США у северных и тихоокеанских границ России. Так часто самолеты американцев не появлялись здесь со времён холодной войны.