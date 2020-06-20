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Названо оптимальное направление для удара США по РФ 

Майк Габриелян и ещё 4 35 минут назад
Названо оптимальное направление для удара США по РФ
Фото: Reuters
Удар из Арктики по России является оптимальным для военных США. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, сообщают «Известия».
«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — полагает эксперт.
Шурыгин отмечает, что высокая плотность ПВО СССР и стран Варшавского договора не позволяла американским самолетам проникнуть через Европу к Уралу. Когда СССР перекрыл арктическое направление, США возложили надежды на крылатые ракеты.
По мнению специалиста, американцы начали чаще летать в Арктике не случайно: ВВС США повышают боевой уровень стратегической авиации. Однако у России есть ответы на подобные действия Соединенных Штатов.
Отмечается, что прошедшая неделя стала рекордной по активности полётов стратегических ракетоносцев США у северных и тихоокеанских границ России. Так часто самолеты американцев не появлялись здесь со времён холодной войны.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как и почему американские самолеты-невидимки берут под контроль Арктику.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Владислав Шурыгин , газета "Известия"
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