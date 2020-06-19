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Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
Российские истребители поднялись на перехват американских бомбардировщиков в небе над Охотским морем. Как сообщает Национальный Центр управления границы России, бомбардировщики В-52Н ВВС США были обнаружены дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа. Российские Су-30, Су-35 и МиГ-31 были подняты в небо и сопроводили пару американских военных самолетов на значительном удалении от государственной границы. В НЦУО также отметили, что нарушение государственной границы РФ допущено не было.
Армия , Видео , НЦУО РФ , США
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