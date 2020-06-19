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Военно-воздушные силы России отправили истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Военные заявили, что перехват был совершен 19 июня в районе Охотского моря над нейтральными водами.

В центре подчеркнули, что государственная граница не нарушалась. Полеты российских истребителей прошли «в строгом соответствии с международными правилами».

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с B-52H, снятое из кабины российского самолета.

Как писал «Рамблер», ранее представители Шестого флота ВМС США заявили, что два российских истребителя Су-35 26 мая совершили небезопасный перехват американского патрульного самолета Poseidon P-8A над Средиземным морем.

В ВМС США заявили, что перехват был «непрофессиональным».