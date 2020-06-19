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Россия подняла истребители на перехват самолетов США 

Мария Иванова 13 минут назад
Военно-воздушные силы России отправили истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Военные заявили, что перехват был совершен 19 июня в районе Охотского моря над нейтральными водами.
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
В центре подчеркнули, что государственная граница не нарушалась. Полеты российских истребителей прошли «в строгом соответствии с международными правилами».
Телеканал «Звезда» опубликовал видео с B-52H, снятое из кабины российского самолета.
Как писал «Рамблер», ранее представители Шестого флота ВМС США заявили, что два российских истребителя Су-35 26 мая совершили небезопасный перехват американского патрульного самолета Poseidon P-8A над Средиземным морем.
В ВМС США заявили, что перехват был «непрофессиональным».
По словам американских военных, российские самолеты находились очень близко по обе стороны от Poseidon и ограничили его способность безопасно маневрировать. Видео инцидента ВМС опубликовали на YouTube.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , США , ТК "Звезда"
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