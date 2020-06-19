Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео 

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС выполнили плановый 11-часовой полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Ту-95 — самый скоростной в мире самолёт с турбовинтовыми двигателями. На базе модификаций Ту-95 были созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер — Ту-114 и его проектный транспортный вариант. В свою очередь, на базе Ту-114 был создан боевой самолёт ДРЛО — Ту-126. Прямым развитием проекта «95» на более высоком авиационно-техническом уровне явился вариант самолёта ПЛО, который в серии образовал модификационный ряд самолётов семейства Ту-142 различного боевого назначения.