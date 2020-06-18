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Игнорирование поста США силами РФ попало на видео

Вадим Дроздов
21 минуту назад
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Патруль военной полиции Российской Федерации в Сирии, состоящий из грузовиков марок «Тайфун-К» и «Урал-4320», а также БТР -82А, просто проигнорировал блок-пост американских военных, объехав его по обочине. Видео с этим инцидентом появилось на странице телеканала "360". Несколько раз с начала года военные США выставляли блок-посты на пути российских патрулей, не пропуская их дальше. В предыдущие разы российские колонны возвращались в обратном направлении. Проблемы в отношениях российских и американских военных в Сирии, по словам спецпредставителя США, начались около 14 месяцев назад, когда российские войска усилили активность.
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Армия,Видео,Россия,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты
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