Игнорирование поста США силами РФ попало на видео

Патруль военной полиции Российской Федерации
в Сирии
, состоящий из грузовиков марок «Тайфун-К» и «Урал-4320», а также БТР -82А, просто проигнорировал блок-пост американских военных, объехав его по обочине. Видео с этим инцидентом появилось на странице телеканала "360". Несколько раз с начала года военные США выставляли блок-посты на пути российских патрулей, не пропуская их дальше. В предыдущие разы российские колонны возвращались в обратном направлении. Проблемы в отношениях российских и американских военных в Сирии, по словам спецпредставителя США, начались около 14 месяцев назад, когда российские войска усилили активность.