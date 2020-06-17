Бесшумный, точный, смертоносный — американский самолет артиллерийской поддержки AC-130 к 2022-му получит 60-киловаттную лазерную установку. По мнению западных экспертов, это позволит поражать наземные небронированные цели без лишнего шума и пыли. О том, для чего ВВС США заказали летающий лазер, — в материале РИА Новости.

Прожечь двигатель

Работы по модернизации AC-130 стартовали еще в 2015-м. Для так называемых ганшипов начали разрабатывать крупнокалиберные управляемые снаряды, ствольные ракеты, корректируемые боеприпасы для 30-миллиметровых автоматических пушек и две лазерные установки — мощностью 120 и 60 киловатт. Первым комплексом планировали заменить на борту 105-миллиметровую гаубицу — для борьбы с легкобронированными целями, самолетами, вертолетами и пехотой. Лазер мог бы действовать и в нелетальном режиме, ослепляя солдат противника.

Но эта установка заняла бы почти весь фюзеляж. Поэтому более перспективным сочли лазер послабее — 60-киловаттный. Как сообщили американские военные на недавно завершившейся конференции индустрии сил специальных операций (Special Operations Forces Industry Conference), это оружие предназначено для поражения гражданской техники.

"У AC-130 есть 30-миллиметровая пушка — точная, как снайперская винтовка, — и много другого высокотехнологичного вооружения, — объяснил полковник Командования специальных операций ВВС США Том Паленске. — Однако лазер даст ганшипу новые возможности. К примеру, раньше, если надо было обезвредить на земле автомобиль или самолет, приходилось отправлять спецназ. Именно так мы вывели из строя борт панамского лидера Мануэля Норьеги в 1989-м. Лазер же позволит с воздуха незаметно прожечь в двигателе дыру. Никакого шума, никакой вспышки. Плохие парни поймут, что дело неладно, лишь когда попытаются завести машину".

Пентагоне подчеркивают, что модернизированный AC-130 сможет эффективно противостоять беспилотным летательным аппаратам, ослеплять оптику бронетехники и даже уничтожать в полете крылатые ракеты. Предполагается, что лазерный ганшип в основном будет применять Командование сил специальных операций ВВС США — для прикрытия действий спецназа.

Американские военные отмечают, что в случае успеха программы модернизации AC-130 лазерное оружие поставят и на другие типы самолетов — не только в качестве авиационного средства поражения, но и как систему самообороны, способную сбивать приближающиеся зенитные ракеты и боеприпасы "воздух-воздух". Однако некоторые специалисты уверены: подобные технологии в ближайшем будущем — недостижимая утопия.

Масса ограничений

"Существует множество препятствий для создания боевого лазера воздушного базирования, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский . — Пока нет источника энергии достаточной мощности, который уместился бы на самолете. Плюс требуется соответствующая система охлаждения. Дождь, туман, снег, облачность, температура воздуха, высотность и даже ветер — все это существенно влияет на эффективность применения лазера".

Эксперт подчеркнул, что с лазерами как с возможным видом оружия все развитые страны плотно работают с 1960-х. Однако превратить их в эффективную боевую систему никому так и не удалось. В лучшем случае получается использовать их для подавления оптико-электронных средств.

"Честно говоря, я не верю, что американцы в итоге сделают именно боевой лазер для АС-130. Они уже пытались изготовить что-то подобное, но ничего не вышло", — говорит Мураховский.

Самый известный проект, воплощенный в металле, — американский экспериментальный самолет с бортовым химическим лазером Boeing YAL-1, поднявшийся в воздух в 2002 году.

Предполагалось, что в случае высокой вероятности начала ядерной войны он будет вылетать на патрулирование. А при старте межконтинентальных баллистических ракет противника — поражать их на разгонном участке траектории мегаваттным лазером.

На испытаниях самолет успешно сбил несколько учебных целей, однако в 2011-м проект закрыли. В Пентагоне его сочли слишком дорогим и решили сосредоточиться на совершенствовании системы ПРО Aegis и противоракет Standard.

Секретный "Пересвет"

В СССР также занимались "лучевым ганшипом". Летом 1981-го в воздух поднялась экспериментальная летающая лаборатория А-60 на базе Ил-76 с мегаваттным лазером. Для размещения установки базовую конструкцию существенно изменили.

В частности, в носовой части вместо штатного метеорадара разместили обтекатель с аппаратурой лазера наведения. Верх фюзеляжа между крылом и килем вырезали и поставили огромные створки, скрывающие башенку с основным излучателем. А по бокам под обтекателями установили турбогенераторы энергосистемы комплекса.

Всего успели построить две А-60. Текущий статус проекта неизвестен. О программе боевых лазеров в современной России вообще данных немного. В 2014-м начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Балуевский сообщил, что работы над таким оружием ведутся, но в подробности не вдавался.