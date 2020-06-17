Две страны угрожают миру Третьей мировой 

Между Китаем и Индией может начаться война. Об этом сообщает «Взгляд».

Вчера, как сообщал «Рамблер», представитель индийской армии заявил, что позавчера вечером в долине реки Галван в регионе Ладакх между военными Индии и Китая произошло ожесточенное противостояние. Его жертвами с индийской стороны стали один офицер, полковник, и два солдата. Некоторое время спустя индийские средства массовой информации сообщили, что Индия потеряла не менее 20 солдат, а Китай — 43 человека убитыми и тяжелоранеными.

Автор «Взгляда» называет бывший штат Джамму и Кашмир в Индии бедным высокогорным регионом с безжизненными почвами и суровым климатом и британским наследством, которое до сих пор делят между собой Индия, Китай и Пакистан.

«Национальная гордость у граждан этих стран столь велика, что за голые камни они до сих пор готовы убивать и умирать», — отмечает он.

Ранее Джамму и Кашмир стал причиной четырех войн между Индией и Пакистаном и одной между Индией и Китаем. Жертвами первой индо-китайской войны стали более двух тысяч человек. В настоящее время не исключен риск начала второй войны.