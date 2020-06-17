Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» 

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых испытаний. Боевой корабль переправили на транспортно-спусковом доке «Зея». Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ.
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» стал третьим кораблем проекта 20380, который построили на Амурском судостроительном заводе. На военных судах этого проекта установлено новейшее антиторпедное вооружение. Прием «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в состав Тихоокеанского флота запланирован на конец текущего года.