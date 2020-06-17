Выездные бригады военных медиков приступили к тестированию жителей отдаленных районов республики Дагестан на коронавирусную инфекцию. Врачи используют местные акушерско-фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и участковые больницы для забора биоматериала у жителей и проведения быстрой ПЦР-диагностики. Таким образом результаты получаются не более, чем за 30 минут. Врачебно-сестринские бригады Министерства обороны Российской Федерации по состоянию на 16 июля в Дагестане совершили шесть выездов, за которые отобрали свыше 800 проб. Медики посетили такие населенные пункты, как Анди, Гагатли, Тлох, Муни, Алак и Годобели. В Дагестане были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек.
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
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