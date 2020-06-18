Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Польша вовремя передвигает войска США к российским границам

News.ruиещё 1
39 минут назад
Комментарии4
Белый дом готовится к визиту польского президента Анджея Дуды. На встрече с Дональдом Трампом он планирует обсудить постоянное размещение американских солдат на польской территории, причём Варшава настаивает на их передислокации поближе к границам России. Возможно, в Польшу будут переброшены часть военных США, которых Трамп планирует вывести из Германии.
Польша передвигает войска США к российским границам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
О готовящемся визите Анджея Дуды в Вашингтон сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и в польских политических кругах. По одним данным, встреча может состояться уже на будущей неделе, по другим — точная дата ещё не назначена. На переговорах, предположительно, будет обсуждаться возможность размещения дополнительного контингента американских войск в Польше, в том числе на постоянной основе.
Визит планируется незадолго до президентских выборов в Польше, намеченных на 28 июня. Ассоциированному с правящей партией «Право и справедливость» Дуде не светит лёгкая победа. Ему противостоят сильные кандидаты — выдвиженец от оппозиционной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский и независимый политик Шимон Головня. В этом свете некоторые эксперты считают визит Дуды в Вашингтон несвоевременным шагом.
Дуда хорошо сработался с президентом Трампом и его администрацией, — прокомментировал предполагаемый визит польского президента бывший посол Польши в США Дэниел Фрид. — Но Польша вступает в финальную фазу предвыборной гонки, и Дуде противостоят серьёзные соперники. Его визит может быть расценён как попытка США подыграть ему. Не лучшая идея.
Однако для Трампа подыгрывание политическим союзникам за рубежом перед выборами — далеко не новая практика. Так, незадолго до внеочередных парламентских выборов в Израиле, состоявшихся 9 апреля, Трамп признал спорные Голанские высоты израильской территорией. Это походило на попытку усилить позиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, союзника Трампа. Уступки по важным вопросам со стороны США, которых удалось добиться Нетаньяху, были одним из его главных козырей на выборах.
Поэтому не стоит удивляться, если после встречи Трампа и Дуды США сделают важное заявление по поводу передислокации своих войск в Польшу, это станет хорошим подспорьем для Дуды в предвыборной борьбе. Варшава давно добивается от США размещения постоянного контингента войск на своей территории. Сделка, о которой стало известно в 2018 году, получила неофициальное название «Форт Трамп». На данный момент 4500 американских солдат и лётчиков базируются в Польше на ротационной основе, в том числе в небольшом штабе армии в Познани, на логистической базе в Повидзе, а также объектах, связанных с беспилотниками, средствами противоракетной обороны и специальными операциями, в других частях страны.
Несмотря на настоятельные просьбы Варшавы, США долгое время противились постоянной дислокации своих войск так близко к границам России, опасаясь спровоцировать ответную агрессию Москвы. Польша же объясняет необходимость такого шага беспокойством за свою безопасность на фоне аннексии Крыма и войны в Донбассе.
Созданию «Форта Трампа» препятствуют и финансовые вопросы: Варшава и Вашингтон всё ещё не могут договориться, кто будет оплачивать проект. Существуют разногласия и по поводу того, где должны располагаться войска: Польша выступает за их размещение поближе к границе с Белоруссией, а Вашингтон хотел бы разместить их на западе страны, чтобы избежать эскалации напряжения с Россией.
Существуют вопросы финансирования, размещения, законных прав, условий, на которых будут действовать военные, — пояснил Reuters заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. — Дискуссии занимают такое продолжительное время, потому что тема очень сложная. Я полагаю, мы всё-таки придём к финальному решению, но это займёт какое-то время.
После того, как Трамп объявил о планах вывести из Германии более 9000 американских военных, зазвучали разговоры о том, что часть из них может быть передислоцирована в Польшу. Не исключено, что это будет обсуждаться на встрече Трампа и Дуды. Однако сама Польша не хотела бы, чтобы усиление НАТО на восточном направлении происходило за счёт ослабления на западном.
Комментарии4
Армия,В мире,Войска,Дэниел Фрид,Биньямин Нетаньяху,Дональд Трамп,Анджей Дуда,НАТО,Партия "Право и справедливость",Reuters,Россия,Польша,Варшава,Соединенные Штаты,Германия
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress