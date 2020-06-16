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Польша выступила за сохранение американского контингента в Германии 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Польша выступила за сохранение контингента США в Германии
Фото: Reuters
Варшава выступает за сохранение американского военного присутствия в Германии, поскольку это важно для безопасности Европы, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
По его словам, для Польши важно американское военное присутствие и надежные трансатлантические связи, передает ТАСС.
«Мы уже год ведем переговоры с США об укреплении военного присутствия в нашей стране. Но эти переговоры не имеют связи с последними американскими декларациями и американо-немецкими переговорами о военном присутствии или его возможном сокращении», — подчеркнул министр.
Также Чапутович отметил, что американские силы в Германии служат безопасности Польши, поэтому для польской стороны важно, чтобы военное присутствие в Германии продолжалось.
«В новой ситуации присутствие войск США и НАТО на территории стран Центральной и Восточной Европы служит обеспечению безопасности и является инструментом сдерживания на этой территории», — добавил глава МИД Польши.
Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии.
Немецкий посол в США Эмили Хабер заявила, что войска США в Германии защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.
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Комментарии
Армия , Азия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Европа , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , Политика , США , Яцек Чапутович , Дональд Трамп , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , Варшава , Германия , Польша
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