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Появилось видео тренировки авиации перед парадом 

Вадим Дроздов 16 минут назад
На военно полигоне Алабино в Подмосковье прошла массовая тренировка авиационной части парада Победы в Москве. Экипажи военно-космических сил поднимали в воздух боевые машины и выполняли все необходимые элементы пилотирования. В тренировке были задействованы истребители пятого поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, истребители различных модификаций, такие как Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29 и МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35. Всего для тренировки воздушной части военного парада задействовано 8 аэродромов в Московской, Ивановской, Тверской, Саратовской, Калужской и Липецкой областях. Парад пройдет 24 июля. В 13 городах РФ парад отменили из-за коронавируса.
Армия , Видео , Москва , Московская область
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