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«Приятно всех удивим»: Путин о новом оружии России 

Майк Габриелян 22 минуты назад
«Приятно всех удивим»: Путин о новом оружии России
Фото: ТАСС
Ведущие мировые державы в будущем тоже будут владеть гиперзвуковым оружием, которое сегодня есть только у России. Но наша страна будет к этому готова. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал Путин.
По его словам, противодействовать гиперзвуковым ракетам на сегодня невозможно, поскольку у них огромные скорости.
«В этом уникальность нашего сегодняшнего положения», — отметил президент.
Интервью глава государства дал в рамках документального фильма. посвященного 30-летию постсоветской России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин может в это воскресенье представить новое российское оружие — «контр-гиперзвук».
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Армия , Политика , Владимир Путин
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