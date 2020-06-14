«Приятно всех удивим»: Путин о новом оружии России 

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Ведущие мировые державы в будущем тоже будут владеть гиперзвуковым оружием, которое сегодня есть только у России . Но наша страна будет к этому готова. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала «Россия 1»

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал Путин.

По его словам, противодействовать гиперзвуковым ракетам на сегодня невозможно, поскольку у них огромные скорости.

«В этом уникальность нашего сегодняшнего положения», — отметил президент.

Интервью глава государства дал в рамках документального фильма. посвященного 30-летию постсоветской России.