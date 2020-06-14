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Newsweek (США): российские вооруженные силы провели боевые учения в ответ на маневры США и НАТО на Балтике, подготовив почву для… 

ИноСМИ и ещё 9 1 час назад
«Русский ответ США и НАТО на Балтике»
Фото: © AP Photo, Czarek Sokolowski
Россия провела боевые учения в Балтийском море в ответ на совместные военные учения Соединенных Штатов и их союзников в этом регионе. Балтика представляет собой очаг стратегического соперничества между гипотетическими противниками — Россией и НАТО, напоминает издание.
В четверг, 11 июня, пресс-служба российского Западного военного округа сообщила, что фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ Балтийского флота «отработали условное нанесение ударов по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море». Под прикрытием истребителей Су-27 экипажи «осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей противника».
В сообщении пресс-службы отмечается, что эти боевые учения сил Балтийского флота состоялись «на фоне» проходящего в Балтийском море военно-морских учений стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020.
В 49-х ежегодных учениях BALTOPS задействованы около 3 тысяч военнослужащих, 30 военных кораблей и субмарин, а также 30 самолетов из 19 стран-членов НАТО и стран-партнеров альянса. В пресс-релизе НАТО говорится, что эти учения включают в себя «операции по противовоздушной обороне, противолодочной обороне, операции морского десанта и противодействие минной угрозе».
В этом году ежегодные учения BALTOPS стартовали в воскресенье, 7 июня, и продлятся девять дней. В понедельник Балтийский флот России сообщил, что он будет следить за ходом этих учений, и в тот же день он провел в Калининградской области масштабную тренировку сил противовоздушной обороны, в которой были задействованы зенитные ракетные комплексы С-400 и самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь — С1».
Российская Калининградская область — это милитаризированный анклав на берегу Балтийского моря, граничащий с Польшей и Литвой, которые наряду с Эстонией и Латвией являются странами, принимающими у себя эти ежегодные учения НАТО. Москва обвинила альянс НАТО в наращивании военного потенциала вдоль российских границ, а члены НАТО утверждают, что эти меры необходимы для того, чтобы удержать Россию от проведения военных операций с пересечением границы.
«Балтийское море имеет жизненно важное, стратегическое значение для Североатлантического альянса и граничит с шестью странами НАТО и двумя близкими партнерами. Хотя мы продолжаем принимать все необходимые меры для защиты наших вооруженных сил, наша оперативная готовность не ослабевает», — отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску (Oana Lungescu) во вторник, 9 июня. Ранее в этом месяце ВВС Великобритании сообщили, что истребители «Тайфун» 6-го отряда 135-го экспедиционного авиакрыла перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Соединенные Штаты и НАТО усиливают «провокационную» и «антироссийскую» военную активность вблизи российских границ в Балтийском регионе. В ответ на это в четверг, 11 июня, один чиновник НАТО сказал в интервью Newsweek, что альянс «открыт для диалога с Россией по вопросам уменьшения рисков и обеспечения прозрачности, и именно поэтому в феврале мы предложили российской стороне провести еще одну встречу Совета Россия-НАТО», хотя Москва пока на это никак не отреагировала.
На следующий день заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отверг это сообщение, сказав в интервью российскому информационному агентству ТАСС, что подобный совет «созывается не тогда, когда поступает предложение о его проведении, а когда об этом достигается договоренность между всеми государствами-участниками». «На сегодняшний день такой договоренности нет, — сказал Грушко. — Нет в целом позитивной повестки дня для Совета Россия-НАТО, поскольку НАТО заморозила все практическое сотрудничество с Россией Исходим из того, что заседания Совета Россия-НАТО следует созывать тогда, когда есть шанс реально способствовать оздоровлению ситуации в сфере военной безопасности в Европе».
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Армия , Статьи , Александр Грушко , Сергей Рудской , Генштаб , НАТО , Newsweek , ИТАР-ТАСС
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