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Главный храм Вооруженных сил России освящен 

ТК «Звезда» и ещё 36 1 час назад
Главный храм Вооруженных сил России освящен
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Чин великого освящения собора совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В подмосковном парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил церемонию освящения главного храма Вооруженных сил России. Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.
Каждый из приделов Храма посвящен святому — покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.
Согласно проекту, высота Храма вместе с крестом составляет 95 метров. Диаметр барабана главного купола — 19,45 метров, высота малого купола — 14,18 метров.
На территории комплекса также была создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях войны.
На территории комплекса также создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия.
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Армия , День Победы
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