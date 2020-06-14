Главный храм Вооруженных сил России освящен 

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Чин великого освящения собора совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В подмосковном парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил церемонию освящения главного храма Вооруженных сил России . Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.

Каждый из приделов Храма посвящен святому — покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.

Согласно проекту, высота Храма вместе с крестом составляет 95 метров. Диаметр барабана главного купола — 19,45 метров, высота малого купола — 14,18 метров.

На территории комплекса также была создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях войны.

На территории комплекса также создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия.