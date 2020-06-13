Саудиты сбили баллистическую ракету

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Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, запущенную правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), несколько человек получили ранения, об этом сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.

Баллистическая ракета была сбита над саудовским городом Наджран , являющимся административным центром одноименной приграничной с Йеменом саудовской провинции.

"Совместные силы смогли перехватить и уничтожить баллистическую ракету, выпущенную поддерживаемой Ираном террористической группировкой хуситов из провинции Саада в направлении города Наджран", — говорится в тексте.

Согласно заявлению, целью хуситов "были гражданские объекты и мирные жители Наджрана".

"В результате этого некоторые гражданские лица были легко ранены осколками баллистической ракеты", — говорится в заявлении коалиции.

По данным арабской коалиции, с начала конфликта ПВО Саудовской Аравии удалось перехватить 312 баллистических ракет, запущенных хуситами по королевству.