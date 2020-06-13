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В Саудовской Аравии заявили, что сбили выпущенную хуситами ракету 

РИА Новости и ещё 4 49 минут назад
Саудиты сбили баллистическую ракету
Фото: AP Photo / Hani Mohammed
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, запущенную правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), несколько человек получили ранения, об этом сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
Баллистическая ракета была сбита над саудовским городом Наджран, являющимся административным центром одноименной приграничной с Йеменом саудовской провинции.
"Совместные силы смогли перехватить и уничтожить баллистическую ракету, выпущенную поддерживаемой Ираном террористической группировкой хуситов из провинции Саада в направлении города Наджран", — говорится в тексте.
Согласно заявлению, целью хуситов "были гражданские объекты и мирные жители Наджрана".
"В результате этого некоторые гражданские лица были легко ранены осколками баллистической ракеты", — говорится в заявлении коалиции.
По данным арабской коалиции, с начала конфликта ПВО Саудовской Аравии удалось перехватить 312 баллистических ракет, запущенных хуситами по королевству.
В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Мансур Хади , Йемен , Саудовская Аравия
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