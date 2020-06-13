В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки 

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Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики была выпущена 31 мина калибром 82 и 120 миллиметров. В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов.