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В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки 

РИА Новости и ещё 11 4 часа назад
В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки
Фото: РИА Новости
Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики была выпущена 31 мина калибром 82 и 120 миллиметров. В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Украина
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