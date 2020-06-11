Грузия закупит «Джавелины» в США

Грузия , которая ранее уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin — 410 ракет и 72 пусковые установки, намерена пополнить их запас, заявило грузинское минобороны , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Комментируя процесс укрепления обороноспособности страны, министерство отметило, что, по решению главы ведомства Ираклия Гарибашвили , «произойдет дополнительная закупка противотанковых систем „Джавелин“.

При этом количество не названо.

Также, отмечает министерство, произойдет модернизация зенитных ракетных систем, обновится авиапарк, в том числе самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24.

В ноябре прошлого года Грузия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны на три годы. Предыдущее было заключено в 2016 году. По нему американцы подготовили для армии Грузии девять батальонов и помогли вооружением.