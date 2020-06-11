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Грузия закупит дополнительно «Джавелины» в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Грузия закупит «Джавелины» в США
Фото: Public domain
Грузия, которая ранее уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin — 410 ракет и 72 пусковые установки, намерена пополнить их запас, заявило грузинское минобороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя процесс укрепления обороноспособности страны, министерство отметило, что, по решению главы ведомства Ираклия Гарибашвили, «произойдет дополнительная закупка противотанковых систем „Джавелин“.
При этом количество не названо.
Также, отмечает министерство, произойдет модернизация зенитных ракетных систем, обновится авиапарк, в том числе самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24.
В ноябре прошлого года Грузия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны на три годы. Предыдущее было заключено в 2016 году. По нему американцы подготовили для армии Грузии девять батальонов и помогли вооружением.
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Армия , Оружие , Ираклий Гарибашвили , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , США , Тбилиси
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