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На Украине рассказали о никому не нужных МиГ-29 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине рассказали о никому не нужных МиГ-29
Фото: РИА Новости
Многие владельцы истребителей МиГ-29 безуспешно пытаются продать их, приобретя новые самолеты, но никак не найдут нужных покупателей, пишет Defense Express.
Заметка украинского агентства посвящена планам Болгарии продать несколько из имеющихся у страны 14 машин МиГ-29, на смену которым должны прийти F-16V Fighting Falcon.
«Однако продажа МиГ-29 является непростой задачей. Германия продала 22 МиГ-29 Военно-воздушным силам Польши в конце 2003 года по символической цене 1,00 евро за каждый. Но Польше потом пришлось потратить около 43 миллионов евро на модернизацию самолетов. Венгрия пытается продать МиГ-29 уже много лет, но безуспешно», — говорится в публикации.
В феврале автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин заявил, что МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, а его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».
В феврале 2019 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ.
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Комментарии
Армия , Себастьян Роблин , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , The National Interest , Болгария , Германия
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