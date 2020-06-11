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Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. Министерство обороны РФ опубликовало видео воздушных маневров четырех российских стратегических бомбардировщиков. В военном ведомстве сообщили, что на отдельных участках маршрута российских летчиков сопровождали истребители F-22 ВВС США.
В министерстве также отметили, что плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , США
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