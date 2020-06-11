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Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии 

ИА Regnum 2 часа назад
Попытка американских военнослужащих помешать российскому патрулю в Сирии попала на видео. Соответствующий ролик опубликован в Twitter-аккаунте Alexwarcorr.
На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.
В описании к видео автор публикации пошутил, что американцам на этой неделе не везет с попытками помешать России.
«Давайте сделаем MRAP снова великим!», — поиронизировал автор над ситуацией и предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
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Армия , Видео , Дональд Трамп , Сирия , США
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