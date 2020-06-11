Попытка американских военнослужащих помешать российскому патрулю в Сирии попала на видео. Соответствующий ролик опубликован в Twitter-аккаунте Alexwarcorr.

Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF— Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020 На опубликованных кадрах видно американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля. Броневик съезжает на обочину, после чего из-под его капота начинает валить пар. Позднее M1235 MRAP и вовсе заглох.

В описании к видео автор публикации пошутил, что американцам на этой неделе не везет с попытками помешать России.