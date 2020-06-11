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Трамп: в Косово останется 640 американских военных 

ИА Regnum 1 час назад
В Косово поблагодарили Трампа за военных
Фото: Reuters
Власти Косово приветствуют решение президента США Дональда Трампа продлить миссию американских военнослужащих в крае. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Президент Косово Хашим Тачи 10 июня заявил, что поддержка США Косово никогда не должна ставиться под сомнение, что стало ответом тем, кто опасался того, что США могут вывести войска из края в ответ на нелояльность местных властей.
Тачи подчеркнул, что присутствие американских военнослужащих гарантирует мир и стабильность в Косово и во всем регионе Западные Балканы.
Напомним, 9 июня американский президент официально уведомил главу палаты представителей Нэнси Пелоси и временного председателя Сената Чака Грассли о том, что 640 американских военных продолжат службу в составе американского контингента в Косово.
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Армия , Чак Грассли , Дональд Трамп , США
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