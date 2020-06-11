В Косово поблагодарили Трампа за военных

Власти Косово приветствуют решение президента США Дональда Трампа продлить миссию американских военнослужащих в крае. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Президент Косово Хашим Тачи 10 июня заявил, что поддержка США Косово никогда не должна ставиться под сомнение, что стало ответом тем, кто опасался того, что США могут вывести войска из края в ответ на нелояльность местных властей.

Тачи подчеркнул, что присутствие американских военнослужащих гарантирует мир и стабильность в Косово и во всем регионе Западные Балканы.