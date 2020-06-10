Украина вооружится уничтожителями Крымского моста 

Министерство обороны Украины в ближайшее время вооружится тремя дивизионами противокорабельных крылатых ракет «Нептун». Об этом сообщает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express.

Год назад, как сообщал «Рамблер», бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что «Нептуны» могут уничтожить Крымский мост в течение нескольких минут.

6 июня 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил Павлоградский химический завод. Директор завода Леонид Шиман сообщил ему о том, что получил поручение поставить на боевое дежурство три дивизиона «Нептунов» — шесть пусковых установок с 24 ракетами. По словам Шимана, производство ракетных комплексов стартует в ближайшие недели.

«Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета. Она была разработана конструкторским бюро «Луч» в 2013 году. В апреле-мае 2020-го состоялись три летных испытания «Нептуна». В настоящее время испытания проходит наземный вариант комплекса. Они должны быть завершены во втором квартале 2020 года.