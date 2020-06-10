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Украина вооружится уничтожителями Крымского моста 

Артём Кульша и ещё 1 15 минут назад
Министерство обороны Украины в ближайшее время вооружится тремя дивизионами противокорабельных крылатых ракет «Нептун». Об этом сообщает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express.
Год назад, как сообщал «Рамблер», бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что «Нептуны» могут уничтожить Крымский мост в течение нескольких минут.
6 июня 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил Павлоградский химический завод. Директор завода Леонид Шиман сообщил ему о том, что получил поручение поставить на боевое дежурство три дивизиона «Нептунов» — шесть пусковых установок с 24 ракетами. По словам Шимана, производство ракетных комплексов стартует в ближайшие недели.
«Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета. Она была разработана конструкторским бюро «Луч» в 2013 году. В апреле-мае 2020-го состоялись три летных испытания «Нептуна». В настоящее время испытания проходит наземный вариант комплекса. Они должны быть завершены во втором квартале 2020 года.
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Армия , Видео , Оружие , Украина , Александр Турчинов , Леонид Шиман , Арсен Аваков
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