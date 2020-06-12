Турция встревожена идеей продажи Ирану С-400 

Турцию тревожит ожидающееся в октябре снятие оружейного эмбарго ООН Ирана . Это признаёт в своей колонке для аналитического центра «Атлантический совет» (признан Минюстом РФ нежелательной организацией) турецкий эксперт Шабан Кардаш. По его мнению, Анкару пугает перспектива возможной активизации военно-технического сотрудничества между её тактическим союзником Москвой Тегераном . По оценкам аналитика, потенциальная российско-иранская сделка по С-400 обесценит состоявшуюся ранее продажу того же вооружения Турции.

Анкара пока ещё не выработала устойчивой позиции по тому, как относиться к ожидающемуся осенью снятию оружейного эмбарго с Ирана, однако уже внимательно следит за событиями вокруг этого, отмечает Кардаш.

Особую озабоченность у Анкары вызывает вопрос, может ли Москва принять решение о поставках передовых систем вооружений в Иран, к чему последний давно стремился, — пишет эксперт.

По его мнению, потенциальное решение отправить Ирану такие средства ПВО-ПРО, как С-400, вряд ли будет приветствоваться Турцией. Конечно, ситуация вряд ли перерастёт в прямой дипломатический кризис между Москвой и Анкарой, однако это несколько обесценит ту сделку по С-400, которая между двумя тактическими союзниками уже состоялась — в ущерб американо-турецкому сотрудничеству. Кардаш выразил уверенность в том, что самым важным фактором, который будет определять реакцию Анкары в октябре этого года, будет то, как к этому моменту будут складываться отношения между Вашингтоном и Анкарой. По оценкам эксперта, у турецкого руководства будет больше возможностей для манёвра, если оно разрешит некоторые из своих вопросов с администрацией Дональда Трампа

Что же касается перспектив непосредственного ВТС между Ираном и Турцией, Кардаш считает, что пока рано говорить об этом: Анкара и Тегеран находятся на противоположных сторонах в рамках вооружённых конфликтов в Ираке и Сирии, что может помешать такому развитию событий в сфере закупок.

Ограничительный режим ООН в отношении Ирана официально заканчивается 18 октября 2020 года, как это предусмотрено соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН 2231. Эмбарго запрещало продавать Тегерану оружие и технику по семи категориям Регистра обычных вооружений ООН. Сейчас администрация Трампа пытается продлить оружейное эмбарго, однако за счёт юридических лазеек.

Позиция же российской стороны заключается в том, что объективные основания для обсуждения в Совете Безопасности ООН пролонгации оружейного эмбарго против Ирана отсутствуют. Об этом, в частности, говорится в письме министра иностранных дел России Сергея Лаврова , направленном генеральному секретарю международной организации Антониу Гутерришу

Как напомнил шеф российской дипломатии, предусмотренный резолюцией 2231 порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носил исключительно временный характер.

Применение соответствующих положений резолюции 2231 Совета Безопасности после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание, — подчёркивает в послании Лавров. — Объективные основания для постановки вопроса в Совете Безопасности об оружейном эмбарго в отношении Ирана отсутствуют. Поставки вооружений не имеют никакого отношения к иранской ядерной программе.

Настойчивость российской стороны может служить косвенным индикатором её намерения активизировать ВТС с Ираном по окончании эмбарго. Это сулит ослабить доверие не только с Турцией, но и с Израилем, для которого обороноспособность Ирана — принципиальный вопрос. Вполне вероятно, что начиная с осени этого года России придётся демонстрировать новые навыки ловкости в поиске баланса между своими ближневосточными партнёрами.