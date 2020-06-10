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Коронавирус ударил по поставкам французских ПВО Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Коронавирус ударил по поставкам ПВО Грузии
Фото: Reuters
Бюджет министерства обороны Грузии этого года, составлявший около 300 млн долларов, будет сокращен примерно на 25 млн долларов из-за эпидемии коронавируса, что скажется на поставках компонентов ПВО из Франции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, как заявил в среду председатель комитета парламента по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили, на неопределенное время будут отложены эти поставки, что позволит сэкономить 30 млн лари (10 млн долларов).
Предполагается заложить эти суммы в военный бюджет-2021.
«Франция должна была поставить определенную военную продукцию. Исходя из пандемии, это отложено», — сказал Ираклий Сесиашвили.
Он подчеркнул, что реализация этого проекта продолжится, так как он необходим для укрепления обороноспособности Грузии.
После войны-2008 Грузия объявила, что ей необходимы новые противотанковое оружие и современные системы ПВО. Договоренность по поводу ПВО была достигнута с Францией еще в 2015 году, после чего началась поэтапная реализация контракта, который был подписан с французской компанией MBDA — ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.
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Армия , В мире , Ираклий Сесиашвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси , Франция
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