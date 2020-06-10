Российские Ту-95МС встревожили истребители США

Все новости на карте

Истребители F-22 Военно-воздушных сил США сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС близ границы России и Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минообороны РФ.

Отмечается, что полет бомбардировщиков ВВС России был плановым и проводился над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Взлетели самолеты с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.

В общей сложности полет Ту-95МС длился 11 часов.