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Американские истребители сопроводили российские Ту-95МС близ границы РФ и США 

Газета.Ru и ещё 5 31 минуту назад
Российские Ту-95МС встревожили истребители США
Фото: Reuters
Истребители F-22 Военно-воздушных сил США сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС близ границы России и Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минообороны РФ.
Отмечается, что полет бомбардировщиков ВВС России был плановым и проводился над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
Взлетели самолеты с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.
В общей сложности полет Ту-95МС длился 11 часов.
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Армия , Войска , Оружие , США
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