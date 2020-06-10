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Новейшая гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет на испытаниях в США , сообщает Aviation Week.

По информации издания, инцидент произошел с реактивной ракетой, разработанной в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США ( DARPA ) и ВВС. В рамках программы, известной как HAWC, создается гиперзвуковая ракета воздушного базирования.

Источники издания полагают, что ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания.

"Причина происшествия, которое, как полагают, было связан с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы "Эдвардс" в Калифорнии, сейчас расследуются", — пишет Aviation Week.

Инцидент произошел, предположительно, во время испытательных полетов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном. Например, в районе высокоточного ударного полигона "Эдвардс" или близлежащего испытательного полигона ВВС в Чайна-Лейк.

Отмечается, что программа HAWC уже отстает от плана на несколько месяцев.