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В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ 

РИА Новости и ещё 7 56 минут назад
Новейшая гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет на испытаниях в США, сообщает Aviation Week.
По информации издания, инцидент произошел с реактивной ракетой, разработанной в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и ВВС. В рамках программы, известной как HAWC, создается гиперзвуковая ракета воздушного базирования.
Источники издания полагают, что ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания.
"Причина происшествия, которое, как полагают, было связан с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы "Эдвардс" в Калифорнии, сейчас расследуются", — пишет Aviation Week.
Инцидент произошел, предположительно, во время испытательных полетов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном. Например, в районе высокоточного ударного полигона "Эдвардс" или близлежащего испытательного полигона ВВС в Чайна-Лейк.
Отмечается, что программа HAWC уже отстает от плана на несколько месяцев.
В настоящее время в США разрабатываются несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Гиперзвуковое оружие , DARPA , Министерство обороны , Пентагон , США
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