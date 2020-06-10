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Броневик ВСУ подорвался в Донбассе 

News.ru и ещё 4 13 минут назад
Броневик ВСУ подорвался в Донбассе
Фото: globallookpress.com
Неизвестные лица подорвали броневик вооруженных сил Украины. Инцидент произошёл в Авдеевке.
По указанному факту внесена информация в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 террористический акт УК Украины, — цитирует сообщение Regnum.
В результате происшествия травмы получили десять украинских военнослужащих. По данным правоохранительных органов взрыв произошёл около 9:30 по московскому времени. На данный момент устанавливаются детали инцидента.
Как ранее писал NEWS.ru, на маршруте российской военной полиции в Сирии взорвалась самодельная бомба.
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Армия , Войска , Оружие , МВД , ИА REGNUM
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