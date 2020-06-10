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В Совфеде оценили намерение Румынии признать Россию враждебной страной 

Газета.Ru и ещё 22 1 час назад
Россия ответила на обвинения во враждебности
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020-2024 годы, где сказано, что наращивание военного потенциала Россией создает серьезные вызовы. Об этом сообщает RT.
"Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле все точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю", — отметил Цеков, пояснив, что Румыния всегда была враждебна по отношению к России, в то время как действия российской стороны носят сугубо оборонный характер.
В Бухаресте считают, что наращивание военного потенциала России в Крыму и проведение военных учений является вызовом и создает угрозу для безопасности границ Евросоюза и НАТО.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Политика , Крым наш , Сергей Цеков , ЕС , Совет Федерации , НАТО , Румыния
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