Россия ответила на обвинения во враждебности

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020-2024 годы, где сказано, что наращивание военного потенциала Россией создает серьезные вызовы. Об этом сообщает RT.
"Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле все точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю", — отметил Цеков, пояснив, что Румыния всегда была враждебна по отношению к России, в то время как действия российской стороны носят сугубо оборонный характер.