В США заметили аналоги российских «зелёных человечков» 

На улицах Вашингтона заметили аналоги российских «зеленых человечков», пишет «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

По информации телеканала, президент США Дональд Трамп на фоне протестов в американской столице решил задействовать сотрудников своей службы безопасности, полицию и военных. При этом на их одежде отсутствовали опознавательные знаки, правоохранители отказывались называть свои имена и звания, но были хорошо вооружены и имели полномочия задерживать митингующих.

Как отмечает CNN, ситуация напоминает события в Крыму в 2014 году, когда на полуострове появились российские спецназовцы в зеленой униформе без опознавательных знаков — так называемые «зеленые человечки».

Телеканал отметил, что подобные действия властей не соответствуют принципам демократии и более характерны для авторитарных режимов. «Зеленые человечки» также угрожают безопасности граждан, поскольку в ходе спецоперации они могут превысить полномочия, а установить их ответственность будет трудно, предупреждает CNN.

Конгрессе США уже призвали Трампа составить полный список участвующих в спецоперации правоохранителей и составили законопроект, обязующий правоохранителей и военных носить знаки различия.

Как сообщал «Рамблер», по городам США, а затем и Европы прокатилась волна протестов из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В США акции протеста сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.