У России появился «новый вызов для НАТО» 

Российский ядерный потенциал представляет собой новый вызов для региональной системы сдерживания и обороны НАТО. Такое мнение высказала директор по ядерной политике альянса Джессика Кокс в статье, опубликованной в журнале NATO Review.
По словам Кокс, Россия решила опереться на ядерные вооружения, чтобы противостоять превосходству НАТО в обычных видах вооружений.
Чиновница отметила, что РФ с начала 2000-х годов модернизировала порядка 80% стратегических ядерных сил и заметно превосходит в этом отношении США. По ее словам, Россия лучше подготовлена к быстрому развертыванию новых стратегических боеголовок на современных развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, ракетах на подводных лодках и бомбардировщиках, если режим контроля за стратегическими вооружениями не будет продлен.
«Это особенно важно, принимая во внимание слабый прогресс в обсуждении нового договора о режиме контроля за стратегическими вооружениями, прежде чем ДСНВ прекратит действие», — приводит слова Кокс «Интерфакс».
Директор по ядерной политике НАТО также предупредила о новых видах вооружений, которые испытывает РФ. По ее словам, цели новых разработок неясны, но «для НАТО благоразумно оценить свои собственные возможности в свете этих новых российских систем».
По мнению Джессики Кокс, наибольший разрыв между НАТО и Россией наблюдается в области тактических и нестратегических ядерных вооружений: 1500-2000 у России против 150-200 у США.
Ранее, как сообщал «Рамблер», газета New York Times выразила мнение, что выход США из Договора по открытому небу может означать, что президент Дональд Трамп намерен также выйти из основного соглашения о вооружениях с Россией — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году.