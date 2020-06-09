У России появился «новый вызов для НАТО» 

Российский ядерный потенциал представляет собой новый вызов для региональной системы сдерживания и обороны НАТО . Такое мнение высказала директор по ядерной политике альянса Джессика Кокс в статье, опубликованной в журнале NATO Review.

По словам Кокс, Россия решила опереться на ядерные вооружения, чтобы противостоять превосходству НАТО в обычных видах вооружений.

Чиновница отметила, что РФ с начала 2000-х годов модернизировала порядка 80% стратегических ядерных сил и заметно превосходит в этом отношении США . По ее словам, Россия лучше подготовлена к быстрому развертыванию новых стратегических боеголовок на современных развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, ракетах на подводных лодках и бомбардировщиках, если режим контроля за стратегическими вооружениями не будет продлен.

«Это особенно важно, принимая во внимание слабый прогресс в обсуждении нового договора о режиме контроля за стратегическими вооружениями, прежде чем ДСНВ прекратит действие», — приводит слова Кокс «Интерфакс».

Директор по ядерной политике НАТО также предупредила о новых видах вооружений, которые испытывает РФ. По ее словам, цели новых разработок неясны, но «для НАТО благоразумно оценить свои собственные возможности в свете этих новых российских систем».

По мнению Джессики Кокс, наибольший разрыв между НАТО и Россией наблюдается в области тактических и нестратегических ядерных вооружений: 1500-2000 у России против 150-200 у США.