На какое оружие сделала ставку Россия

Компактность, скрытность, маневренность и арсенал, по огневой мощи сопоставимый с вооружением крупных эсминцев и крейсеров, — в море проходит испытания очередной малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово". ВМФ получит восемнадцать таких МРК — их распределят между Балтийским, Черноморским и Тихоокеанским флотами. О боевых возможностях и тактике применения ракетных "малышей" — в материале РИА Новости.

Ощетиниться "Панцирем"

Малые ракетные корабли проекта 22800, или "Каракурт", начали разрабатывать в 2010-х, первый макет представили в 2015-м. По классификации МРК относятся к кораблям третьего ранга или малым корветам: длина — около 70 метров, ширина — 11 метров, полное водоизмещение — всего 870 тонн. "Каракурты" — продолжение МРК предыдущего поколения "Буян-М", действующих сейчас на Балтике и Каспии.

Новейшие МРК лучше защищены и располагают мощной противовоздушной обороной. В отличие от "Буянов", которым обязательно требовалось прикрытие наземных средств ПВО, "Каракурты" при воздушном налете могут постоять за себя сами. Корпус и надстройки выполнены с применением стелс-технологий — компактный силуэт практически невидим для радаров.

За мониторинг надводной обстановки, целеуказание и взаимодействие с другими кораблями отвечает радиолокационный комплекс "Минерал-М". Активная РЛС этой системы засечет крейсер на расстоянии около 250 километров, пассивная "видит" еще дальше — на дистанции до 450 километров.

Начиная с "Одинцово", все последующие "Каракурты" будут оснащать морской версией зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь". Его главная задача — очистить небо над МРК от самолетов, вертолетов, противокорабельных ракет, разведывательных и ударных беспилотников.

"Панцирь" включает в себя два шестиствольных зенитных автомата, способных за минуту выпустить до пяти тысяч 30-миллиметровых снарядов, а также восемь управляемых ракет, достающих цели на дальности до сорока километров. Кроме того, при необходимости "Каракурт" может отработать "Панцирем" по прибрежным наземным целям.

Для ближнего боя на кораблях имеются 76,2-миллиметровая артиллерийская установка АК-176МА и пара крупнокалиберных пулеметов "Корд".

Главный "Калибр"

Особенность "Каракуртов" в том, что они способны уничтожать боевые надводные корабли как во взаимодействии с другими силами флота, так и самостоятельно. Ракетные "малыши" готовы наносить удары по критически важным объектам противника в береговой зоне, предотвращать диверсионно-террористические операции, искать и спасать экипажи терпящих бедствие судов, помогать пограничникам.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов отметил в беседе с РИА Новости, что, по сравнению с советским периодом, задач у современного "москитного" флота прибавилось.

"Их даже малыми ракетными кораблями назвать сложно, хотя они по размеру совсем небольшие, — пояснил адмирал. — Вооружены дальнобойным ракетным оружием, могут действовать на оперативном уровне и даже "заглядывать" в стратегию, если требуется уничтожить особо важные цели, такие как объекты управления".

Комоедов подчеркнул, что главное преимущество МРК перед более крупными кораблями — компактность и, соответственно, малозаметность.

"Когда я командовал Черноморским флотом, у меня в распоряжении был крейсер "Москва", — вспоминает военачальник. — Признаюсь честно: как командующий я не знал, куда его спрятать от ударов в угрожаемый период, как сберечь для дальнейшего применения. Можно, конечно, вывести корабль в море, опираясь на собственные оборонные возможности и силы охранения, но этого недостаточно. Ведь его еще надо эффективно использовать".

По словам адмирала, с учетом географического положения России малые ракетные корабли идеально подходят для решения локальных боевых задач на периферии и прикрытия побережья.

"Открытого выхода в Мировой океан, по сути, у нас нет. Единственное место — с Камчатки, — объясняет Комоедов. — Север закрыт Фареро-Исландским рубежом, Балтийский и Черноморский флоты под контролем, все проливы на Тихоокеанском флоте, кроме Камчатки, — тоже. Поэтому мы должны брать, перефразируя известное выражение, и числом, и умением. Сейчас есть постоянное место базирования в Тартусе. Там будет полноценная военно-морская база. И даже со стороны Черного моря, не выходя из акватории, этими малыми кораблями и их оружием можно решать задачи в Средиземном море".

Вооружению "Каракуртов", несмотря на их скромные размеры, позавидуют и более крупные боевые корабли. Главный аргумент — универсальная вертикальная пусковая установка на восемь крылатых ракет "Калибр" или сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».

Ракеты с «Каракуртов» достают надводные корабли на расстоянии порядка пятисот километров. Летят по заранее проложенному маршруту и за счет предельно малой высоты в 10-15 метров над водой преодолевают сильные системы ПВО. Стрелять по крейсерам и эсминцам можно днем, ночью и даже в условиях радиоэлектронного противодействия.

Дозвуковые "наземные" "Калибры" предназначены для уничтожения целей на суше, дальность поражения — 2,5 тысячи километров. Ракеты уже отлично показали себя в деле, когда малые ракетные корабли "Буян-М" отстрелялись ими из Каспийского моря по объектам террористов в Сирии.

Стратегия сдерживания

В ближайшие годы на вооружение флота должны поступить восемнадцать "Каракуртов". Их строят сразу на нескольких предприятиях по всей стране: на судостроительном заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге, на верфях в Зеленодольске, Комсомольске-на-Амуре и Керчи. Новые МРК изготавливают исключительно из отечественных комплектующих. Освоили собственное производство силовых установок.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, строительство катеров — отголоски обязательств России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, похороненному США.

"Когда ДРСМД еще действовал, Россия могла размещать крылатые ракеты только на морских и воздушных носителях, — объясняет эксперт. — Для стратегического сдерживания неядерными средствами приняли решение увеличить число носителей крылатых ракет именно на флоте, потому что воздушные не столь дальнобойные и в то же время более дорогие. Поэтому запустили большую серию МРК с ракетами семейства "Калибр".

Первым новые МРК начал получать Балтийский флот: "Мытищи" и "Советск" служат в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы уже несколько лет. Теперь очередь за "Одинцово" — на ходовых испытаниях предстоит проверить его скоростные и маневренные характеристики, работу агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств. Затем экипаж отстреляется по морским и воздушным мишеням в буквальном смысле слова из всех пушек и ракетных установок.

Тихоокеанский флот получит шесть МРК. На Амурском судостроительном заводе уже достраиваются "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск". Еще один МРК — "Павловск" — для ТОФ заложат летом. Кроме того, "Каракуртами" усилят Черноморский флот — первый МРК войдет в состав объединения до конца 2020-го.

Впрочем, по мнению Мураховского, в будущем темпы строительства снизят.

"Ограничение по дальности для баллистических ракет снято, — отметил он. — А крылатые ракеты при всех их достоинствах все-таки дозвуковые, и на максимальную дальность они летят несколько часов. Баллистическим хватает 15-20 минут".

В нынешних условиях, когда договор РСМД уже не действует, с экономической и военной точек зрения эффективнее формировать ракетные бригады Сухопутных войск.