Бывший боевик заявил о британских инструкторах в Сирии

Бывший боевик Исламского государства* Мухаммад Усейн Сауд рассказал российским журналистам, как его заставили следить за российскими и сирийскими военными, а также спецслужбой САР Мухабарат.

"Я решил вернуться на родину. Британцы это узнали через посредников и сказали: будешь работать как шпион, как предатель. Мы будем тебе помогать. Иди в Пальмиру, тебе дадут деньги, телефоны и обеспечат все, что тебе нужно. Задание — фотографировать важные объекты Мухабарат, российской и сирийской армии. Я должен был отправлять их через интернет", — рассказал Сауд.

Бывший боевик признался, что с британскими спецслужбами встретился в зоне Эт-Танф, где находится американская военная база. Туда он бежал из своего родного города Пальмиры, где какое-то время был завербован ИГ*. В Эт-Танфе Сауд занимался тем, что грабил бедуинов.

Боевик рассказал, что британским специалистам нужна была информация о "важных объектах России и Сирии". Англичане хотели знать подробности об их охране, чтобы в дальнейшем устроить теракт. По словам Сауда, командиром отряда шпионов британцы сделали бывшего туристического гида из Пальмиры, который знал несколько языков. Одного шпиона из этого отряда Ахмада Фархана Асляби сирийской спецслужбе Мухабарат также удалось поймать.

Как пояснила журналистам политолог и востоковед Каринэ Геворгян , факт присутствия британских инструкторов среди боевиков в Сирии известен, но не так растиражирован, как сведения об американских военных.

"Британские инструкторы… инструктировали по части создания фортификационных сооружений. Эти тоннели, почти как в метро прорытые, это все сделано под руководством британских инструкторов игиловцами. * Кроме всего прочего, именно британцы консультировали по медицинской части игиловцев. * И они же консультировали по части создания подручными средствами артиллерийских всяких приспособлений… это их фишка, они всегда этим занимаются", — сказала Геворгян.

Другой политолог, Андрей Манойло , в свою очередь, сравнил действия британских специалистов с политикой Абвера во время Великой Отечественной войны.

"Советских военнопленных загоняли в лагеря, создавали там невыносимые условия, после этого людей ставили перед выбором: либо идти в разведшколы Абвера, либо ждать, когда их в этих лагерях уничтожат. Точно также шла массовая вербовка агентуры, потому что очень многие люди ломались, не выдерживали, и соглашались на сотрудничество с немецкой разведкой", — сказал он.

Политолог подчеркнул, что как НКВД в свое время удавалось поймать порядка 90 процентов заброшенных агентов, так и Мухабарат отлавливает почти всех шпионов.

"Но десять-то процентов остаются работать и они приносят пользу той же британской "Ми-6" и оперативному директорату ЦРУ. Причем пользу совершенно конкретную", — добавил Манойло.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.