Все новости на карте

Американские ракеты, выпущенные бомбардировщиками B-52H, способны поразить российские стратегические объекты, расположенные в Сибири и Арктике, при этом самолеты останутся вне досягаемости системы противовоздушной обороны РФ , сообщает украинское издание Defence Express. Аналитики подчеркивают, что на днях США наглядно это продемонстрировали.

Так эксперты прокомментировали полет стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США в непосредственной близости от российских границ над Арктикой.

Специалисты отметили, что ракетное вооружение самолетов способно поражать цели на расстоянии более 1200 километров.

«Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в статье.

Аналитики пояснили, что целью американцев могут стать не только российские военные базы, но и инфраструктура Северного морского пути, «обеспечивающая жизнедеятельность целых регионов». Атака США в этом направлении, по словам экспертов, может нанести удар по экономике РФ.

Показательный полет американских бомбардировщиков специалисты назвали «демонстрацией возможностей стратегической авиации США для Кремля».

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские военные обозреватели назвали «геноцидом» российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожение их при помощи турецких беспилотников в Ливии.