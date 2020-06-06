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НАТО проведет морские учения BALTOPS вблизи побережья Германии и Дании 

Газета.Ru 1 час назад
НАТО проведет морские учения BALTOPS
Фото: Reuters
Начинающиеся военно-морские учения НАТО BALTOPS пройдут на юго-западе Балтики вблизи побережья Германии и Дании, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление альянса.
"С 7 по 17 июня они будут проходить в Балтийском море в районе Кильской бухты и Датских проливов, в том числе Каттегата", — говорится в сообщении.
По информации альянса, крупномасштабные учения BALTOPS-2020 пройдут с участием кораблей, подводных лодок и самолетов стран-членов НАТО и их союзников.
Об использовании флота вблизи территорий РФ не сообщается.
В учениях примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО. Военные будут отрабатывать противолодочную и противовоздушную оборону, а также морскую блокаду.
Военно-морские учения НАТО BALTOPS проходят ежегодно с 1972 года. Руководство блока отказалось их отменять в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса.
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Армия , Войска , Европа , Оружие , НАТО , Интерфакс , Германия , Дания
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