Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания 

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 завершил госиспытания и вернулся на "Северную верфь" Санкт-Петербурге для ревизии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, где строятся фрегаты этого проекта.

"Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350, завершив морскую часть государственных испытаний, вернулся на "Северную верфь". В течение июня корабль пройдет ревизию, после чего будет передан Военно-морскому флоту", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, во время заключительных испытаний в Балтийском море были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

Генеральный директор "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию Игорь Пономарев сообщил: "Мы вышли на финишную прямую и приближаемся к главному событию для корабля — подъему Андреевского флага. В течение десяти месяцев корабль проходил этапы испытаний на двух флотах — Северном и Балтийском, работал в разных погодных условиях и волнениях моря. Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата, и сейчас можно с уверенностью говорить о том, что "Касатонов" — это современный мощный корабль дальней морской зоны, который усилит отечественный флот".

На "Северной верфи" "Касатонов" в течение месяца пройдет ревизию. В ходе ревизии кораблестроители выполнят техобслуживание механизмов, главной энергетической установки, устройств и специзделий, восстановят изоляционное и лакокрасочные покрытия корпуса, открытых частей и внутренних помещений, отработают замечания экипажа. После завершения ревизии фрегат выполнит контрольный выход и после подписания приемного акта государственной комиссией будет готов к передаче флоту.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Северного флота так же, как и его предшественник — головной корабль проекта фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

Для Северного флота строится и второй серийный фрегат — "Адмирал Головко", в мае спущенный на воду. Сейчас "адмиральская" серия состоит из шести фрегатов. Кроме названных трех, Северная верфь ведет строительство фрегатов "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".