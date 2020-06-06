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ВВС США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска 

Lenta.ru 36 минут назад
США решились на эксперимент с «убийцами» Илона Маска
Фото: Public Domain / Wikimedia
Военно-воздушные силы (ВВС) США решили провести в июле 2021 года эксперимент, в котором в условиях воздушного боя сразятся пилотируемый истребитель и находящийся под управлением системы искусственного интеллекта беспилотник, сообщает The Drive.
Об этом во время дистанционного мероприятия, проходившего при Институте аэрокосмических исследований Митчелла Ассоциации ВВС, рассказал генерал-лейтенант Джек Шанахан, возглавляющий в Пентагоне Объединенный центр искусственного интеллекта. Военный не раскрыл подробностей планируемого эксперимента.
В мае глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал дистанционно управляемый человеком беспилотник убийцей истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. По мнению инженера, у самолета против дрона «не было бы никаких шансов».
В сентябре 2019 года исполнительный директор ВВС по закупкам Уил Ропер заявил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Оружие , США , Илон Маск , Пентагон , SpaceX
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