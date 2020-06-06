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Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Киев передал Берлину предложения по перемирию в Донбассе
Фото: РИА Новости
Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Мы передали немецкой стороне конкретное предложение того, как мы видим механизм обеспечения прекращения огня. Мы попросили наших немецких партнеров, как посредников в нормандском формате, проконсультироваться с Россией по этому вопросу", — сказал Кулеба в эфире украинского телевидения.
По его словам, с представителями ФРГ они обсуждали "очень конкретные вещи". При этом глава МИД отказался раскрыть детали этого плана.
Он добавил, что "конкретные предложения" также поступают со стороны РФ, однако они являются неприемлемыми для украинской стороны.
Кулеба также в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет вести переговоров с непризнанными республиками ДНР и ЛНР.
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Армия , В мире , Конфликты , МИД , ИТАР-ТАСС , Германия , Киев
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