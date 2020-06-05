США сокращает американский контингент в Германии

К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США , соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа , сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.

Сейчас в Германии размешены 34,5 тыс. военнослужащих США. Кроме того, Трамп приказал ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных до 25 тыс. человек вместо 52 тыс., передает РИА «Новости».

По данным издания, сокращение присутствия военного контингента США в Германии обсуждалось еще в сентябре, оно не связано с решением канцлера ФРГ Ангелы Меркель не принимать участие в очном саммите G7 в июне.

Напомним, Меркель отказалась принимать участие в июньском очном саммите лидеров G7 в Вашингтоне. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Меркель отказалась от поездки на саммит G7 из-за «Северного потока — 2».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «Северный поток — 2» поссорил Трампа с Меркель.