Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Американские разработчики хвастаются достижениями своего оружия, чтобы доказать властям, что деньги на его разработку выделялись не зря, но «бравые» заявления являются лишь «рекламным блефом», заявил военный эксперт Виктор Баранец.
«Американцы могут нам сегодня сколько угодно рассказывать, какое у них супер-пупер оружие, которое не только сотрет с земли одним мизинцем С-400, но и вообще является убийцей всех советских зенитных ракетных систем. Однако это не более чем рекламный шаг. Зачастую даже наши российские ученые поддаются на такую провокацию и таким же образом блефуют еще до того времени, как оружие поступит на вооружение», — приводит слова эксперта «Федеральное агентство новостей».
Так Баранец прокомментировал заявления со стороны США и их союзников по НАТО о якобы возможности американских вооружений уничтожить С-400. Речь идет о ракете AGM-88G AARGM-ER ВМС США, испытания которой прошли в конце мая. Оружие создано для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
США впервые испытали «убийцу» российских C-400
Впервые о разработке ракеты сообщил американский журнал Jane's 360 в марте 2019 года. Тогда оружие назвали «убийцей» российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф».
Ракету разрабатывала американская компания Northrop Grumman. AGM-88G AARGM-ER оснащена самонаводящейся головкой со спутниковыми навигационными системами, а также инфракрасным датчиком. У нее увеличенная дальность полетов и скорость.
Баранец отметил, что США и другие страны используют блеф по поводу невероятных возможностей оружия, чтобы «сбить вероятного противника с толку».
«Это очень популярный прием в кругу военно-технической братвы мира. Мы иногда в дураках оставляли американцев, которые бросались разрабатывать те или иные системы вооружения, когда мы просто вбрасывали в информационное пространство тактико-технические характеристики ракеты, не существующей вообще в мире. Они потратили миллиарды долларов для того, чтобы гнаться за пустой ложью», — пояснил он.
Эксперт назвал несколько причин такого «военно-технического хвастовства» со стороны американских конструкторов, технологов и ученых, участвующих в создании новых видов вооружений.
«Во-первых, нужно показать правительству, что те огромные деньги, которые выдаются на разработку вооружений, вроде как не идут впустую. Ученые хотят показать всем, что уже достигнут такой-то результат. Но бывает, что когда требуется принять оружие на вооружение, то оказывается, что есть сбои в его работе. Тогда спрашивается, зачем конструкторы говорили о том, что перемолотят всех русских с системами С-400», — объяснил эксперт.
«Во-вторых, нужно постращать противника, то есть пощекотать нервы и показать, что США круче всех и идет впереди. В-третьих, необходимо вытащить деньги из собственной государственной казны. Так, если испытания идут неважно, то можно сказать, что во время испытаний мы добились только трех точных выстрелов, а поэтому давайте больше денег, и оружие технически доведут до ума», — добавил Баранец.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения о другой американской ракете — Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара Россия назвала новую причину для ядерного возмездия Россия назвала новую причину для ядерного возмездия ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама
Комментарии 68
Армия , Видео , Виктор Баранец , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , РИА ФАН , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Простит ли Кремль Лукашенко
Простит ли Кремль Лукашенко
Су-34 ударил бетонобойной бомбой
Су-34 ударил бетонобойной бомбой
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице
00:45
Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице
Погода Общество
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение