Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара 

Алевтина Жаркова 46 минут назад
Принадлежавший Ливийской национальной армии (ЛНА) вертолет Ми-35 был захвачен силами Правительства национального согласия (ПНС) в аэропорту Триполи. Запись перемещения летательного аппарата, находившегося на вооружении армии фельдмаршала Хафтара, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». При этом источник не уточняет всех обстоятельств захвата Ми-35.
4 июня был установлен полный контроль над административными границами ливийской столицы. Об этом было объявлено по рации официальным представителем военных ПНС Мухаммадом Кануну.
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Видео
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение