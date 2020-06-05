Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара 

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Принадлежавший Ливийской национальной армии (ЛНА) вертолет Ми-35 был захвачен силами Правительства национального согласия (ПНС) в аэропорту Триполи. Запись перемещения летательного аппарата, находившегося на вооружении армии фельдмаршала Хафтара, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». При этом источник не уточняет всех обстоятельств захвата Ми-35.

4 июня был установлен полный контроль над административными границами ливийской столицы. Об этом было объявлено по рации официальным представителем военных ПНС Мухаммадом Кануну.