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В Японии признались в видимости F-35 

Lenta.ru 57 минут назад
В Японии признались в видимости F-35
Фото: globallookpress.com
Стелс-истребители можно обнаружить из космоса при помощи спутников-шпионов, сообщил РИА Новости профессор университета Сидзуока, военный аналитик, выступавший экспертом при трех премьер-министрах Японии, Кадзухиса Огава.
Согласно эксперту, соответствующие спутниковые данные поступают на самолет F-35 Lightning II, который «с помощью мощных способностей бортового компьютера к переработке информации распознает направление, высоту, скорость истребителя-невидимки противника».
«За счет этого истребитель-противник даже с технологией стелс будет полностью виден и в любое время может быть атакован F-35. Истребитель, оснащенный технологией стелс, поглощает и рассеивает электроволны радара, направленные спереди, но против спутника-шпиона, расположенного прямо над ним, он беззащитен», — сказал Огава.
В марте Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.
В январе компания пообещала к 2024 году выпускать по 180 единиц F-35 Lightning II ежегодно.
В сентябре 2019 года C4ISRNET сообщило, что немецкая компания Hensoldt изобрела пассивную радиолокационную станцию TwInvis, способную обнаружить F-35 Lightning II.
Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
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Армия , РИА Новости , Япония
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