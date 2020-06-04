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Военные начали переброску техники для восстановления моста через реку Кола 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Военные перебрасывают технику для ремонта моста через Колу
Фото: РИА Новости
Военные по поручению президента России Владимира Путина начали переброску новейшей техники в Мурманскую область для восстановления железнодорожного моста через реку Кола. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.
"4 июня 2020 года из Нижегородской области (аэродром Саваслейка) в Мурманскую область самолетом Военно-транспортной авиации Ил-76 для выполнения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола — Выходной отправлена новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2", — сказали в ведомстве.
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Армия , Войска , Владимир Путин , Мурманская Область
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