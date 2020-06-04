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Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве 

RT на русском 1 час назад
Киргизские военные примут участие в параде Победы
Фото: РИА Новости
Военные из Киргизии примут участие в параде Победы 24 июня в Москве.
«По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу парадный расчет Национальной гвардии Вооружённых сил Кыргызстана 24 июня в Москве примет участие в параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — приводит РИА Новости сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Киргизии.
По его словам, перед вылетом в столицу России все военнослужащие сдадут тесты на коронавирус.
Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.
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