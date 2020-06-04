В рамках государственных испытаний летчики летно-испытательного центра Министерства обороны Российской Федерации провели серию посадок вертолетов Ка-27 на палубу корвета "Гремящий". Целью испытаний является проверка авиационного комплекса военного корабля, находящегося в акватории Балтийского моря. Посадки вертолетов осуществлялись с различных направлений, в разное время суток и при разных погодных условиях. До конца недели планируется провести еще не менее 30 подобных посадок. Корвет "Гремящий" спущен на воду 30 июня 2017-го года. На данный момент готовится к передаче в Тихоокеанский флот. В 2019-м году проведены испытательные пуски крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
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