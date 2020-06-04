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ЛНА Хафтара выбили из аэропорта Триполи 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 18 минут назад
ЛНА Хафтара выбили из аэропорта Триполи
Фото: © EPA
Международный аэропорт Триполи находится под контролем сил, поддерживающих Правительство национального согласия Ливии, сообщил представитель этих формирований.
По его словам, аэропорт «полностью освобожден», передает «Интерфакс» со ссылкой на Al Jazeera.
В интернете опубликованы видеозаписи, на которых вооруженные бойцы на пикапах ездят по территории аэропорта.
В апреле Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, выступил с обращением, в котором объявил себя главой государства, отвергнув политическое соглашение. В Москве выразили удивление его заявлениями.
Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что Хафтару вряд ли удастся взять власть силой.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Гражданская война , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Ливия
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